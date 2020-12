Tiny Pretty Things, il cast della serie TV Netflix

1/14

“Tiny Pretty Things” è una nuova serie TV targata Netflix. Un titolo rapidamente divenuto trend topic sul web, considerando il grande interesse dimostrato dal pubblico nei vari Paesi in cui la piattaforma streaming è disponibile. Tratta dall’omonimo romanzo di Sona Charaipotra e Dhonielel Clayton, la serie è ambientata in un’esclusiva accademia di danza. Si segue l’ascesa e la caduta di alcuni giovani che, costretti lontano da casa per inseguire il proprio sogno, non vedono alternativa nella vita al successo. Diventare ballerini di prestigio o accettare la rovina.

