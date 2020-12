Netflix annuncia sette nuove serie tv originali

Coinvolti nomi importanti come Sam Mendes, Andy Serkis e Rowan Atkinson nei nuovi progetti Netflix

È un periodo ricco di annunci per quanto riguarda il mondo della televisione. Dopo le numerose novità di Disney, ecco arrivare la risposta di Netflix. Sono ben sette le nuove serie TV originali del colosso dello streaming. Titoli che vantano la partecipazione di elementi di spicco del cinema internazionale, da Sam Mendes ad Andy Serkis .

Serie TV basata su una storia vera, composta da otto episodi di 30 minuti l’uno. Così come accaduto a teatro, anche questa versione analizza la relazione tra lo scrittore Richard Gadd e la sua stalker. Un rapporto distorto, che porterà l’uomo a fare i conti con un trauma sepolto nel profondo del suo subconscio.

Serie TV composta da sei episodi di 60 minuti l’uno. Basata sul romanzo di Frances Hardinge, racconta la storia di due sorelle in guerra. Una di loro è umana, l’altra ha sembianze mostruose. Insieme dovranno riuscire ad annullare un patto soprannaturale che ha avuto conseguenze devastanti.

Serie TV che vede la partecipazione di Andy Serkis tra i produttori esecutivi. Composta da otto episodi di 60 minuti l’uno. Nathan, il protagonista, ha appena sedici anni ed è il figlio della strega più temuta al mondo. Ha trascorso la sua intera vita a gestire il terrore di chi lo circondava. Tutti temono infatti possa seguire le orme di suo padre. Il suo processo di crescita, però, gli consentirà di scoprire quanto sia in realtà labile il confine tra i concetti “buono” e “cattivo”.

Serie TV da otto episodi, di 60 minuti l’uno. La trama si svolge a Londra, dove sono in azione i cacciatori di fantasmi più dotati in assoluto. Svariate le agenzie che offrono questo servizio, tra le quali si distingue quella gestita da due giovanissimi. La serie è basata sulla serie di romanzi di Jonathan Stroud .

Man vs Bee, la trama

Anche in questo caso vi è un nome molto importante coinvolto nello show. Si tratta di Rowan Atkinson, che è uno dei creatori. La serie si compone di 10 episodi da 10 minuti l’uno. Un nuovo personaggio per Atkinson, che ricopre anche il ruolo di protagonista. Si tratta di una commedia che lo vede impegnato in una lotta contro un’ape.

The Red Zone, la trama

Il regista Sam Mendes è uno dei produttori esecutivi di questa serie TV, composta da sei episodi di 30 minuti l’uno. Si tratta di una commedia sul mondo del calcio. Non è però uno show calcistico, di per sé. Si parla infatti di amicizia, fiducia e rapporti umani, in un mondo nel quale nessuno è davvero tuo amico.

Le sette morti di Evelyn Hardcastle, la trama

Serie TV tratta dall’omonimo romanzo, che racconta di un insolito caso di omicidio, per un totale di sette episodi da 60 minuti l’uno. In una vasta tenuta di campagna i protagonisti sono costretti a fare i conti con un complesso puzzle. Come risolvere un omicidio quando ogni volta che la risposta pare avvicinarsi ci si risveglia nel corpo di un’altra persona?