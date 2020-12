True Blood, il creatore di Riverdale lavora a un reboot

I fan di “True Blood” potrebbero ritrovarsi nuovamente coinvolti nelle vicende di Bon Temps, per uno show basato sul Ciclo di Sookie Stackhouse della scrittrice statunitense Charlaine Harris . La serie TV originale ha visto la luce nel 2008 ed è durata fino al 2014, con attori come Anna Pquin, Stephen Moyer e Alexander Skarsgard.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a dicembre

Nonostante non siano trascorsi molti anni dalla sua conclusione, HBO starebbe pensando a un reboot. Dopo aver mandato in onda ben 80 episodi, il canale via cavo, che continua a lavorare in sinergia con la piattaforma HBO Max, potrebbe decidere per un rilancio assegnato al creatore di “Riverdale”, Roberto Aguirre-Sacasa.

Al momento si starebbe lavorando alla creazione di un episodio pilota, con Sacasa nei panni di co-sceneggiatore, al fianco di Jami O’Brien, che ha di recente lavorato a “NOS4A2”. Uno sguardo al futuro, senza però dimenticare il passato. L’ideatore dello show originale, Alan Ball, sarà infatti coinvolto nel nuovo adattamento come produttore esecutivo.

L’idea sarebbe quella di avvicinarsi a un pubblico più giovane, proponendo un prodotto alquanto simile a “Riverdale” e “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Un annuncio che entusiasma i fan di Sacasa, che avrà stavolta le mani più libere nella gestione di tematiche “adult”, considerando i precedenti progetti targati HBO.

True Blood, la trama

La protagonista è Sookie Stackhouse, cameriera nella cittadina immaginaria di Bon Temps, in Louisiana. La sua vita è segnata da una capacità sorprendente: è una telepate. Crescere con possibilità di ascoltare i pensieri di tutti non è stato facile, ma questo è soltanto l’inizio delle sue avventure.

Si ritroverà a scoprire un mondo di creature che pensava essere immaginarie. Il tutto grazie a Bill Compton, vampiro col quale avvia una relazione amorosa. Si renderà conto che questo universo parallelo ha regole ferree e precise gerarchie. Al di sopra di Bill si erge infatti Eric Northman, altro co-protagonista dello show. Ben presto si renderà conto che il mondo che conosceva non era poi così normale come pensava.

Chi è Roberto Aguirre-Sacasa

Un nuovo progetto per Roberto Aguirre-Sacasa, tra gli sceneggiatori e showrunner più quotati degli ultimi anni in ambito televisivo. Nato nel 1975, ha molti talenti, tra i quali la creazione di comics. È un fumettista molto apprezzato, al punto da diventare capo direttore creativo della Archie Comics. Un universo narrativo che ha portato anche in televisione con la serie TV “Riverdale”.

Nel 2009 ha iniziato a lavorare come sceneggiatore per “Big Love”, per poi trasferirsi sui set di “Glee”, “Looking” e “Supergirl”. Il suo progetto principale, quello che gli ha donato fama internazionale, è però senza dubbio “Riverdale”. Da questo show è stato tratto uno spin-off, “Le terrificanti avventure di Sabrina”. I suoi fan attendono con ansia il reboot di “True Blood”, così come l’annunciato “Pretty Little Liars – Original Sin”.