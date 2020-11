Batwoman, Javicia Leslie vola sul set

L’attrice interpreterà Ryan Wilder nella seconda stagione, sostituendo Ruby Rose e la sua Kate Kane

Aumenta l’hype per la nuova stagione di “Batwoman”, che vedrà Javicia Leslie nei panni dell’eroina. Il ruolo è stato interpretato da Ruby Rose nel corso della prima stagione. Il suo addio ha poi spinto la produzione a ricercare una sostituta, optando per una soluzione di script molto interessante.

approfondimento Batwoman, le foto del costume di Javicia Leslie Kate Kane non è morta e non si è optato per un semplice recasting. L’eredità di Batwoman è stata semplicemente trasferita a Ryan Wilder, differente personaggio interpretato da Javicia Leslie. Si è da subito instaurato un certo feeling con il pubblico, anche grazie alle svariate condivisioni social dell’attrice, che di recente si è mostrata in una sessione di volo sul set. È infatti possibile vedere Batwoman, in costume, librarsi in aria, aiutata ovviamente dal comparto tecnico della produzione. Un video esaltante e un’esperienza unica per l’attrice, che ha accompagnato il filmato con un post: “Non riesco davvero a crederci. Ogni mattina mi sveglio e mi ricordo che sono davvero una supereroina. Questo è letteralmente il lavoro dei miei sogni. Spero possano essercene molti altri. Complimenti allo stunt team per aver tirato fuori la bambina che è dentro me ogni singolo giorno. Seguite i vostri sogni. Tutto questo è vero”.

approfondimento Ruby Rose spiega perché ha lasciato Batwoman Di lei ha inoltre parlato Caroline Dries, showrunner della serie TV targata “The CW”, che ha così commentato la scelta del suo ingaggio: “Abbiamo visto l’audizione e in pochi secondi abbiamo capito che era proprio lei la persona giusta per la parte. Ho subito mandato un messaggio per dire che era Javicia l’attrice ideale per ‘Batwoman’. Quando poi ci siamo parlate, lei mi ha detto ‘Mi sento come Ryan. Una mia amica ha visto l’audizione e mi ha detto che ero proprio lei’. Forse si è trattato di destino, un tema che ritorna molto in questa serie”.