Batwoman, le foto del costume di Javicia Leslie

Javicia Leslie: “Questa non sarà la mia Batwoman, ma la nostra Batwoman”

Alcune settimane fa Javicia Leslie ha pubblicato un ironico filmato sul suo profilo Instagram che conta oltre 140.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi e momenti di relax con gli affetti più cari.

L’attrice ha raccontato il suo primo giorno sul set ringraziando il pubblico dell’immenso affetto ricevuto sui social, queste le sue parole nella didascalia del post: “Tutti voi avete dimostrato un grosso supporto in questo viaggio! Quindi questa non sarà la mia Batwoman, ma la nostra Batwoman. Con questa cosa in testa, voglio che possiate vedere tutto il percorso, quindi perché non iniziare dal primo giorno?”

Il filmato ha ottenuto più di 11.000 like e al momento conta oltre 55.000 visualizzazioni.