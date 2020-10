Batwoman, annunciata la data di uscita della seconda stagione

Dopo lo scatto ufficiale che ha mostrato il costume indossato da Ryan Wilder, THE CW ha annunciato la data di distribuzione della serie TV, come rilanciato anche da Screen Rant

Poche settimane al debutto di Javicia Leslie ( FOTO ) nei panni di Ryan Wilder . Nelle scorse ore The CW ha rivelato la data di uscita dell’attesa seconda stagione della serie TV, come riportato anche da Screen Rant .

Il debutto dei nuovi episodi è fissato per il 17 gennaio 2021 , non resta quindi che attendere ancora un paio di mesi per scoprire poi finalmente tutti i dettagli.

Javicia Leslie: le informazioni su Batwoman

approfondimento

Javicia Leslie, è lei la nuova Batwoman in tv. FOTO

Nel corso dei mesi Javicia Leslie ha accompagnato il pubblico nelle riprese svelando informazioni e curiosità.

In primis, l’attrice ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che vanta oltre 160.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita ai quali ha raccontato la prima giornata di riprese; questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “Tutti voi avete dimostrato un grosso supporto in questo viaggio! Quindi questa non sarà la mia Batwoman, ma la nostra Batwoman. Con questa cosa in testa, voglio che possiate vedere tutto il percorso, quindi perché non iniziare dal primo giorno?”