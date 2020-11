Gomorra 5, riprese iniziate: Salvatore Esposito in un video dal set

Genny e Ciro riuniti, almeno sui social, per dare il via alla nuova stagione: “Stiamo tornando, forse”

I fan di “Gomorra” attendono con ansia la quinta e ultima stagione. Nonostante i limiti imposti dall’emergenza coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), in Italia come nel resto del mondo si continua a lavorare sul set. Controlli costanti, mascherine protettive e distanziamento, laddove possibile. Ecco dunque come hanno avuto inizio le riprese dell’ultimo arco narrativo di una delle serie TV più seguite al mondo.

approfondimento

Impossibile non attendersi grandi colpi di scena in questa ultima stagione, con Esposito che vorrebbe rivelare qualcosa, ma che, scherzosamente, viene limitato da D’Amore: “Ciao ragazzi, vi porto sul set di Napoli di ‘Gomorra 5’. Vi mandiamo un bacio grandissimo e ricordate, questa stagione sarà… non vi diciamo nulla”.

Salvatore Esposito è dunque pronto a dire addio al personaggio che gli ha donato la fama, consentendogli di prendere parte a produzioni internazionali come “Fargo”. Fa infatti parte del cast della quarta stagione dello show prodotto dai fratelli Coen, attualmente in onda su Sky Atlantic il lunedì sera alle 21.15.

Gomorra 4, dove eravamo rimasti

La quarta stagione di “Gomorra” ha trascinato il pubblico in un turbinio di eventi ed emozioni. Il fallito attentato ai Levante ha condotto all’arresto di Patrizia, che teme per la sua vita in carcere. È riuscita a sopravvivere a un brutale pestaggio ma, presto o tardi, morirà tra quelle mura. Ha una sola via di fuga, parlare con Ruggieri, affidandosi alla protezione testimoni.

È però necessario che faccia il nome di Gennaro Savastano, incriminandolo. Si tratta di qualcosa che Patrizia vorrebbe evitare a ogni costo e fa giungere a lui la sua richiesta. Dovrà liberarla, in cambio del suo silenzio. Genny deve però fronteggiare Azzurra, (interpretata da Ivana Lotito, attualmente su Sky Atlantic con Romulus il venerdì sera alle 21.15) che non intende correre rischi e vuole che la donna venga uccisa.

Genny prova a scoprire dove si trovi Patrizia, ma si rende conto che i Levante non intendono aiutarlo. Savastano è tornato l’uomo di un tempo, decidendo di lanciare un chiaro segnale. Don Gerlando e sua moglie muoiono per mano sua, mentre la giovane Grazia viene risparmiata per trasmettere il messaggio al resto della famiglia. Michelangelo decide intanto di collaborare, tradendo la propria famiglia e accettando l’idea di una nuova vita, sotto protezione, con Patrizia.

Continua intanto la fuga di Enzo 'Sangue Blu', che ha un costo. Elia uccide Maria, che resta leale all’uomo che ama. Gennaro riesce infine a liberare Patrizia e Mickey, conducendoli verso un jet privato che dovrebbe condurli lontano da tutto e tutti. La verità è però un’altra. Michelangelo sale a bordo e lì trova la sua morte per mano di Fernando, mentre Genny estrae la sua pistola contro Patrizia. Un breve scambio di battute e poi la donna viene colpita da tre colpi. Negli ultimi minuti del finale di stagione si vede il boss accedere a un rifugio sotterraneo. Ha ora inizio la sua vita da latitante.