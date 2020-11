La diciassettesima stagione della serie tv è cominciata con una bella sorpresa per i fan: il ritorno di Derek Shepherd in alcune scene inedite girate per i primi due episodi

Una bella notizia per i tanti fan di Grey's Anatomy: la diciassettesima stagione del medical drama (in onda in Italia dal 24 novembre) è cominciata con il ritorno di un personaggio amatissimo, Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey.

L'attore è tornato a vestire i panni del dottor Shepherd. Non si tratta, infatti, di scene flashback girate in precedenza, ma di scene inedite girate per l'occasione. Bisogna precisare, però, che Derek Shepherd (morto nell'undicesima stagione) torna solo nei sogni, o forse nei deliri, di Meredith Grey, trovata priva di sensi nel parcheggio del Grey Sloan Memorial Hospital. La dottoressa, infatti, è stata colpita da una febbre alta ed è in attesa di capire se si tratti di Coronavirus. "Mi manchi", dice lei, quando vede il compianto marito su una spiaggia. "Lo so", replica lui. È la prima volta che rivediamo Patrick Dempsey in scene inedite da quando il suo personaggio è morto nel 2015, lasciando sconvolti i fan della serie. "L'ambientazione della spiaggia ci ha fornito un modo per vivere un po' al di fuori della pandemia. Il ritorno di Derek è stato pura gioia per noi, per Meredith e per i fan" ha spiegato Krista Vernoff, showrunner della serie.

Pare che a convincere Dempsey a tornare sul set sia stata proprio Ellen Pompeo, che nella serie interpreta Meredith Grey. Il ritorno del dottor Stranamore è rimasto top secret fino alla ripartenza della diciassettesima stagione negli USA, per un effetto sorpresa che ha entusiasmato i fan del medical drama. "C'è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce. E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti. Quindi lui ha adorato l'idea. Eravamo molto esaltati e ci siamo divertiti a girare quella scena", ha commentato Pompeo. Intanto, come si intuisce dal promo del prossimo episodio, le scene con Meredith e Derek non sono finite.