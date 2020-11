The Umbrella Academy rinnovata per una terza stagione

L'inizio delle riprese è fissato per febbraio, grande attesa da parte dei fan di tutto il mondo

L’annuncio è arrivato direttamente dagli account social della serie: The Umbrella Academy avrà una terza stagione. Rivelate anche informazioni sulla data di inizio delle riprese.

Questo il messaggio pubblicato da Netflix Italia: “È ufficiale: arriverà la stagione 3 di The Umbrella Academy. Le riprese inizieranno a febbraio ”.

I venti episodi, dieci per ogni stagione, hanno portato il pubblico in un mondo fatto di superpoteri, viaggi nel tempo, eventi da evitare e colpi di scena. Poche ore fa il profilo Twitter della piattaforma di streaming ha confermato la partenza dei lavori della terza attesa stagione rivelando anche l’inizio della produzione, ovvero febbraio.

Netflix: le novità

Negli ultimi giorni Netflix ha annunciato numerose novità riguardanti i progetti futuri. In primis, abbiamo visto l'inizio delle riprese della terza stagione di You che vedrà il ritorno di Penn Badgley e Victoria Pedretti nei panni di Joe Goldberg e Love Quinn.

Successivamente, la piattaforma di streaming ha portato il pubblico in visita al museo virtuale realizzato in collaborazione con il Brooklyn Museum svelando numerosi dettagli sugli abiti sfoggiati all’interno della serie The Crown.