You, in produzione la terza stagione della serie

Penn Badgley e Victoria Pedretti si preparano per rivestire nuovamente i panni di Joe Goldberg e Love Quinn

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la terza stagione di You, thriller psicologico che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori di tutto il mondo. Poche ore fa gli account social di Netflix hanno comunicato la notizia ottenendo immediatamente numerosi commenti positivi da parte del pubblico.

You: al via la produzione

Dopo le prime due stagioni, composte entrambe da dieci episodi, si sta per rialzare nuovamente il sipario sulla vita di Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley; al suo fianco Victoria Pedretti, attualmente protagonista della serie The Haunting of Bly Manor (FOTO) nel ruolo di Dani, giovane governante assunta da un uomo facoltoso con lo scopo di prendersi cura dei suoi due nipoti.

Poche ore fa Netflix ha annunciato ufficialmente l’inizio dei lavori della terza stagione di You; protagonista dello scatto Penn Badgley con indosso una mascherina come strumento di protezione per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

La piattaforma di streaming ha confermato la produzione scrivendo nella didascalia della foto: “State sempre lontani almeno sei piedi da Joe Goldberg. La terza stagione di You è tornata in lavorazione”. Nel giro di poco tempo il post ha fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento oltre mezzo milione di like su Instagram.