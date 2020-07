The Umbrella Academy 2, il trailer della serie Netflix

La fine del mondo ha seguito i fratelli Hargreeves ed è ora fissata per il 25 novembre 1963, poco dopo l’omicidio di JFK

Il 31 luglio arriverà su Netflix “The Umbrella Academy 2”. La seconda stagione dell’amata serie TV, tratta dalla graphic novel di Gabriel Bà e Gerard Way, è tra le più attese sulla piattaforma streaming. Sarà inoltre visibile, per gli abbonati, sul decoder Sky Q.

Dopo l'annuncio della nuova ondata di episodi, ecco il rilascio del trailer, che svela qualche dettaglio sulla trama dei nuovi episodi. La seconda stagione avrà inizio lì dove la prima si era interrotta, ovvero al centro di un enorme cliffhanger. L'intera famiglia ha dovuto compiere un viaggio nel tempo, giungendo a un passo dalla fine del mondo. La fuga nel passato ha consentito loro di salvarsi, guadagnando tempo per riuscire a salvare il mondo. Si ritrovano così catapultati negli anni '60 e dovranno cimentarsi con uno dei casi di cronaca più misteriosi della storia degli Stati Uniti: l'omicidio di JFK.

The Umbrella Academy 2, cosa sappiamo

Il trailer mostra come i fratelli Hargreeves si siano separati dopo il viaggio nel tempo. Sapevano che si trattava di un'operazione a dir poco rischiosa e, infatti, non sono mancati degli imprevisti. Si ritrovano tutti negli anni '60, ma non nello stesso posto. L'anno è il 1963 per la precisione. Una data importante, dal momento che la fine del mondo è fissata proprio in questo periodo, il 25 novembre, ovvero tre giorni dopo l'omicidio Kennedy. Numero Cinque si ritrova solo, a Dallas, 10 giorni prima della fine del mondo. Sa che deve ritrovare la propria famiglia e rimettere insieme la squadra. Soltanto uniti potranno riuscire a sventare questa catastrofe planetaria. Tutti loro si sono rifatti una vita. Klaus è diventato un santone, mentre Allison è una donna in carriera, o almeno così pare dal trailer. Luther è diventato una leggenda dei combattimenti clandestini, mentre poco si sa su Ben, Diego e Vanya.