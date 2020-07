Wizards, la serie tv Netflix di Guillermo del Toro: la data d'uscita

Svelata la data d’uscita del terzo capitolo di “Tales of Arcadia”, serie ideata da Guillermo del Toro. Dopo TrollHunters e 3 in mezzo a noi, è il turno di “Wizards”

“Wizards” ha finalmente una data di uscita. La serie tv d’animazione ideata da Guillermo del Toro (i migliori film) è giunta al capitolo conclusivo della trilogia “Tales of Arcadia” e sarà disponibile il 7 agosto su Netflix. Composta da TrollHunters e 3Below da un’idea del regista messicano, “Wizards” racconta la storia dell’apprendista stregone Douxie alle prese con un viaggio nel tempo che porta lui e gli altri eroi di Arcadia nel regno di Camelot. Nella terra di Re Artù si sta per svolgere un conflitto magico che potrebbe cambiare il destino dei mondi sovrannaturali ad esso collegati. Queste le parole di Guillermo del Toro sul suo progetto: “Wizards fa completare il percorso alla trilogia ed è uno show che esplora le origini dell’intera mitologia e inoltre un’avventura che muove tutto, portandolo nel futuro. Ritroveremo vecchi amici e inizieranno a capire vecchi nemici…”. Il produttore Marc Guggenheim ha invece sottolineato come in “Wizards” ci sarà spazio anche per ambientazioni, personaggi e concetti già presenti nel primo capitolo della storia.

La trilogia di “Tales of Arcadia”

Lanciata nel 2016, la storia di “Tales of Arcadia” è stata ideata da Guillermo del Toro e Rodrigo Blaas ed è ambientata nella cittadina di Arcadia Oaks. Il primo capitolo, intitolato “Trollhunters: I racconti di Arcadia” ha permesso di introdurre i Troll e il mondo magico. Il secondo capitolo invece è “3 in mezzo a noi: i racconti di Arcadia”, formata da due stagioni ognuna di 13 episodi. La serie narra le vicende di due principi extraterrestri, la principessa Aja e il principe Krel della casata di Tarron, il loro animale domestico di nome Luug, e la loro guardia del corpo, Varvatos Vex che fuggono da Akiridion-5, il loro pianeta natale. Si schiantano sulla Terra nella città di Arcadia Oaks. “Wizards: Tales of Arcadia” svelerà invece i retroscena dei personaggi legati a Merlino e si ricollegherà al primo capitolo “Trollhunters”.

Il cast di doppiatori e i nuovi arrivi

“Wizards: Tales of Arcadia” è creata e prodotta da Guillermo del Toro, mentre i produttori esecutivi sono Marc Guggenheim, Chad Hammes, Chad Quandt e Aaron Waltke. Anche in questo terzo capitolo ci sarà un cast di doppiatori d’eccezione con le voci storiche e nuovi personaggi che entreranno in scena. Conferma ovviamente per Colin O’Donoghue, voce di Douxie, protagonista nonché allievo di Merlino. Tra i nuovi arrivati ci saranno Alfred Molina che sarà la voce di Archie, Stephanie Beatriz che interpreterà Callista, troll combinaguai, James Faulkner nel ruolo di Re Artù e John Rhys Davies che sarà la voce di Galahad.