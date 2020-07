The Umbrella Academy, Netflix mostra la folle scena iniziale. VIDEO

I fan di “ The Umbrella Academy ” attendono con ansia il 31 luglio , così da poter apprezzare la seconda stagione della serie TV Netflix, tratta dalla graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bà. La piattaforma ha deciso di aumentare l’hype, a un passo dal caricamento di tutti gli episodi girati, con un video che mostra i primi minuti che aprono la nuova stagione. Una sequenza straordinaria, che segue il maxi viaggio nel tempo che l’intera famiglia ha compiuto.

The Umbrella Academy 2, la trama

Cinque ha provato in tutti i modi a evitare la fine del mondo nel corso della prima stagione. Ogni azione è stata inutile, come chiarito dall’ultima puntata della prima stagione. L’intero gruppo si è però ritrovato e, dopo aver messo fuori gioco Vanya, ormai incontrollabile, si è cimentato in un viaggio nel tempo.

Cinque ha più volte messo in guardia i suoi cari sugli effetti di tale azione e la seconda stagione gli dà ragione. Il salto nel tempo li fa terminare negli anni ’60 e tutti i fratelli sono sparsi, a caso, in giro per Dallas, per un periodo di tre anni, a partire dal 1960. Alcuni sono rimasti bloccati per anni nel passato, e così hanno dato il via a una nuova vita, certi di essere gli unici sopravvissuti.

Cinque è invece l’unico ad atterrare nel bel mezzo dell’apocalisse. I membri dell’Umbrella Academy dovranno tornare insieme, preparandosi a portare avanti delle indagini sulla nuova fine del mondo. Occorre capire cosa la scatenerà, così da poter intervenire in tempo. Il tutto mentre sulle loro tracce c’è un trio di assassini svedesi, pronti a tutto pur di fermare il loro piano. Questo, in qualche modo, avrà a che fare con la morte di Kennedy, come il periodo e la città di Dallas suggerivano.