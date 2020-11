Romulus, la serie tv di Matteo Rovere in onda su Sky dal 6 novembre

Venerdì 6 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà ROMULUS, la serie tv di Matteo Rovere che, tra Storia e leggenda, ci racconterà il mito della nascita di Roma come non ci è mai stato raccontato (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dèi, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre. Fra storia, leggenda e rivoluzione, l'epico racconto della nascita di Roma nella nuova serie Sky Original: ROMULUS , dal 6 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV. Tutti gli episodi saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili On Demand.

Creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV, la serie – evento speciale alla Festa del Cinema di Roma 2020 - è al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma. Una produzione Sky, Cattleya – parte di ITV Studios - e Groenlandia, in dieci episodi, girati in protolatino e diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, realizzato con un grande impianto scenico e due intere città meticolosamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate, con migliaia di figurazioni, quasi mille presenze stunt e centinaia di armi riprodotte.

Andrea Arcangeli (Trust, The Startup - Accendi il tuo futuro), Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) e Marianna Fontana (Indivisibili) guidano un cast di straordinario talento. I tre vestono rispettivamente i panni di Yemos, Wiros e della giovane vestale Ilia, tre ragazzi cresciuti nella violenza di un mondo arcaico e pericoloso. Completano il cast Giovanni Buselli (Gomorra – La serie, L'amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all'inferno), Sergio Romano (Il campione, La terza stella), Demetra Avincola (Fortunata, Loro 2), Massimiliano Rossi (Il primo re, Il vizio della speranza), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce, Made in Italy, Il primo re), Vanessa Scalera (Lea, Imma Tataranni – Sostituto procuratore), Yorgo Voyagis (Distretto di Polizia, Il tredicesimo apostolo).