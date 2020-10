Romulus, il cast racconta: emozioni da set. VIDEO

Su Sky Atlantic sta per arrivare Romulus, la serie tv creata da Matteo Rovere, una storia di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, alla scoperta della nascita di Roma come non è mai stata raccontata. L'appuntamento è per venerdì 6 novembre alle 21.15

Romulus, l'attesissima serie tv creata da Matteo Rovere, una produzione Sky Original, debutterà su Sky Atlantic venerdì 6 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).

ROMULUS, DI COSA PARLA LA SERIE TV approfondimento Romulus, Andrea Arcangeli racconta il suo personaggio, Yemos. VIDEO Lazio antico, VIII secolo a.C, un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Longa, ma siccità e carestia minacciano la pace e la vita di tutti i villaggi. Poi c'è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose. Romulus è il racconto di questo mondo attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Yemos, principe di Alba, Wiros, un giovane orfano e schiavo, e la giovane vestale Ilia. Una storia di uomini e donne che scoprono come crearsi un destino anziché subirlo. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata.

Romulus, un viaggio pieno di emozioni approfondimento Romulus, Marianna Fontana racconta il suo personaggio, Ilia. VIDEO Lavorare e vivere sul set di Romulus – ci raccontano Vanessa Scalera (Silvia), Ivana Lotito (Gala) e Marianna Fontana (Ilia) – è stato emozionante sotto diversi punti di vista, sia per l’imponenza della produzione, sia per l’atmosfera venutasi a creare. In particolare, Lotito e Fontana confessano di essersi avvicinate molto durante le riprese, e di essere arrivate a sentirsi in certi momenti proprio come fossero realmente madre e figlia.