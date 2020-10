Barbari, la trama, il trailer e il cast della serie tv Netflix

Il 23 ottobre 2020 ha fatto il proprio esordio su Netflix una nuova serie TV, “Barbari”, già divenuta tra le più viste di questo periodo sulla piattaforma di streaming. Uno show le cui riprese si sono svolte nel corso del 2019, il che ha evitato qualsiasi problematica legata al coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il successo di “Dark” ha dato il via libera alla produzione di cinque serie TV tedesche, tra le quali spicca “Barbari”. Si tratta di un dramma storico particolarmente ambizioso, che si pone l’obiettivo di portare in scena la Battaglia della Foresta di Teutoburgo. Uno scontro cruciale per la storia dell’Impero Romano, decimato al secolo dalle tribù del nord.