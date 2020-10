We Are Who We Are, la recensione degli episodi 5 e 6

Leggi la recensione del quinto e del sesto episodio di We Are Who We Are. Il gran finale, episodi 7 e 8, andrà in onda venerdì 30 ottobre (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

We Are Who We Are, cos'è successo nel quinto episodio Il quinto episodio di We Are Who We Are fa un salto temporale in avanti di svariate settimane. Siamo ormai in autunno, e la mattina presto è ancora buio. Mentre Cait si prepara per la scuola, Richard – esaltato per l’arrivo del nuovo pick-up – si lamenta perché Danny è ancora a letto. Intanto, a casa Wilson Fraser continua a ignorare sua madre: non vuole proprio parlarle. Maggie dà buca a Sarah: non potrà essere al suo fianco per ricevere la delegazione italiana perché deve andare con Jenny ad accogliere dei nuovi arrivati. In realtà Danny non è a letto: probabilmente è stato fuori tutta la notte. A coprirlo è sua sorella, che però sguscia via saltando la colazione. Deve incontrarsi con la madre di Fraser, che la porta a sparare. Sarah vede del potenziale in quella ragazzina.

Maggie e Jenny portano una coppia di soldati a visitare un appartamento…intanto loro si chiudono in un altro e fanno l'amore. Più tardi, presso il piccolo centro commerciale della caserma, Jenny racconta a Maggie di aver conosciuto Richard quando questi era di stanza in Nigeria. Danny (il suo vero nome è un altro) era già con lei. Lui le aveva assicurato che l'avrebbe trattato come se fosse stato suo…cosa che purtroppo non è successa. E' stata costretta a lasciare il paese dopo la condanna a morte della zia, amica di due donne "in quel modo" (omosessuali) e pertanto complice. Ma Jenny ci tiene a precisarlo…lei non è…non riesce a finire la frase. Sopraggiunge suo figlio, in compagnia di Valentina... A scuola, Fraser trova in bacheca un annuncio: Giulia sta cercando Harper! Cait inizialmente neanche si ricorda di essersi presentata con quel nome, ma poi continua a pensare a quel messaggio. Dopo un salto in biblioteca – dove ovviamente incontra il bel maggiore Jonathan, che gli consiglia l'ennesimo libro queer, Le benevole, di Jonathan Littel – Fraser si vede con l'amica al centro commerciale. Lì lei, notando un soldato dal barbiere, ha una sorta di illuminazione. Arrivano Britney e Sam, che ora a quanto pare stanno insieme. "L'ho sempre amato…" dice Britney a all'amica, quasi per giustificarsi, ma lei non si scompone. Semplicemente se ne va.

L'auto nuova di Richard è arrivata, ma la festa dura poco. Il colonnello viene convocato in mensa da Sarah, che prima ribadisce che sotto di lei molte cose dovranno cambiare, e che poi lo obbliga a scusarsi per alcuni atti vandalici, tra cui la rissa avvenuta a Chioggia in pizzeria dopo la parata. Poythress si difende: quegli italiani stavano offendendo la sua patria! L'altra, però, non vuole sentire ragioni, e alla fine Richard, seppure a denti stretti, si scusa. Cait confessa a Fraser di aver scritto a Giulia. "Non sei pronta!" è la risposta dell'amico, ma ormai è fatta. Prova a farsi dei baffi finti con dei capelli tagliuzzati, ma ha bisogno d'aiuto. Questo è un cliché allo stato puro secondo un delusissimo Fraser: essere uomini non è solo un fatto di esteriorità o di ruoli di genere, e questo non è ciò che lui aveva immaginato per lei. A Caitlin però non interessa: lei esiste anche al di fuori della sua mente. I vestiti ci sono, i baffetti anche…ma qualcosa stona: i capelli. Decide così di rasarsi quasi a zero con la macchinetta del padre. Fraser è al suo fianco in questo euforico momento fondamentale della sua nuova vita. Ora sì che è pronta per incontrare Giulia! A casa Wilson, Sarah dice alla consorte che secondo lei Richard e Jenny sono troppo "basic" (sempliciotti) per la figlia. Maggie si sente punta nel vivo: anche lei è basic? "Tu sei mia moglie!" ribatte l'altra, e poi le due fanno sesso sul divano. Ma Maggie è un po' a disagio.

In giardino, Danny, furioso col mondo intero, avvisa sua madre: "quelle donne" non sono brave persone. Chiede informazioni su suo padre: era mussulmano? "Tuo padre, Richard, è cristiano!" è la risposta di Jenny. In garage, Richard, ancora scosso per l'offesa subita quel pomeriggio, la bacia e praticamente la costringe a fare sesso, peraltro usando, per la prima volta dopo 16 anni, il suo nome nigeriano, Lubabah. Lei piange, non vuole essere chiamata così, poi lo rimprovera per il suo non rapporto con Danny. Ma Richard non capisce: non gli ha mai fatto mancare nulla, cosa potrebbe fare di più? Fraser va al cinema da solo, ma lì incontra Jonathan, che dopo aver salutato un'amica lo invita a sedersi vicino a lui. A proiezione finita, i due chiacchierano in strada e approfondiscono la loro conoscenza. Il giovane alieno biondo è al settimo cielo. Tornato a casa, a smorzargli l'umore ci pensa sua madre, che gli dice che per Natale potrebbero tornare a New York. Ma lui ancora non le parla: solo messaggi. Mentre i coniugi Poythress litigano – Richard ha trovato i capelli di Cait nel cestino, una vera e propria offesa a lui e alla sua autorità! –, Danny, cuffie in testa, prova a recitare una preghiera in arabo, ma non riesce a seguire il video e a pronunciare bene le parole. La sua frustrazione è alle stelle. L'appuntamento di Caitlin è andato bene fino al momento in cui Giulia le ha confessato di aver sempre saputo che è una ragazza. Tornata a casa, la nostra si becca una sonora lavata di capo dal padre, che è sicuro che sia stato Fraser ad avere la scellerata idea di farla rasare. Lei non ribatte, neanche quando lui urla e pretende spiegazioni. Ferita, scoppia a piangere. Lo abbraccia e gli dice solo "Papà…" Richard è ancora arrabbiato, ma non può fare a meno di ricambiare l'abbraccio e cercare di consolarla: quella è pur sempre la sua bambina.

We Are Who We Are, cos'è successo nel sesto episodio
Cait si è tagliata i capelli, e solo adesso suo padre si accorge di quanto piccola sia la testa della "sua bambina." Sempre più a suo agio con abiti neutri e larghi, durante l'ora di educazione fisica si ammazza di addominali e flessioni, poi, ovviamente con Fraser, discute di quale sia il modo migliore per suicidarsi. Kids, right? In mensa, giura che non bacerà mai più nessuno, poi rassicura Britney: sì, sono ancora amiche, la chiamerà. Poiché è in punizione "per il resto della vita" quel weekend lo passerà col padre. Boring. Fraser va a ritirare qualcosa in posta. Si tratta di un libro – 27: A History of the 27 Club Through the Lives of Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, and Amy Winehouse di Howard Sounes, con tanto di dedica, "C'è ancora tempo (per diventare una rockstar)" –, un regalo per il bel maggiore Jonathan. Con la scusa di andare a parlare con sua madre, impegnata in una riunione sul comportamento delle truppe fuori dalla base, glielo lascia sulla scrivania, ma Sarah, uscita dal meeting per incontrarlo, si accorge di questo cadeau nascosto sotto dei documenti. Fraser, che ora le parla nuovamente, se ne va via in fretta e furia, ma non prima di aver trovato l'ennesima scusa per litigare (questa volta sono i capelli di Caitlin). Sicuro di aver fatto una cavolata, scrive all'amica, che è già in auto col padre. Papà Poythress e figlia passeranno il weekend insieme, solo loro due, a cacciare. Intanto Jonathan ha trovato il regalo…e decide di ricambiare con un invito per una scampagnata: passerà a prendere il suo giovane amico – che è semplicemente al settimo cielo e che non fa altro che riascoltare innumerevoli volte il messaggio vocale appena ricevuto – alle 9 di mattina del giorno seguente.

Intanto Cait si trova su un isolotto dell'area di caccia nella laguna circostante…e non c'è campo. Deve allontanarsi un po' dal luogo dove hanno piantato la tenda per trovarlo, ma finalmente può rispondere al suo migliore amico: attenzione a non innamorarsi! Suo padre la riprende, poi, di fronte al fuoco, vuole sapere se Fraser l'ha chiamata…e se stanno insieme e se si baciano, perché lui gli sembra "proprio gay." Insomma, Richard, per usare un'espressione colloquiale, proprio non ce la fa! In realtà è preoccupato per sua figlia: non vuole che soffra, perché amare qualcuno che non può amarti, che è troppo diverso da te, fa male da morire…e lui lo sa bene… "Sono sempre io, papà…" è il pacato appello di Caitlin prima di andare a dormire. Il giorno dopo, i due, uniti dalla passione per le armi, vivono un breve ma intenso momento di vicinanza emotiva durante la caccia, quando Cait colpisce un uccello in volo da parecchi metri di distanza: sì, quella è proprio sua figlia! Fraser è pronto ben prima delle nove. Sarah lo vede salire sulla macchina del suo assistente, ma per lei non c'è niente di strano, suo figlio è molto intelligente per la sua età, è naturale che abbia fatto amicizia con una persona più grande di lui. Maggie, invece, la pensa diversamente: per lei non è normale che un uomo di trent'anni passi tutto quel tempo con un ragazzino… Come se non bastasse, è irritata perché Sarah non l'ha avvisata, ma l'altra ribatte che se non l'ha fatto è perché ultimamente non è mai a casa. Jonathan porta Fraser a visitare dei luoghi storici della Grande Guerra, nella zona del Sacrario Militare di Asiago. L'alieno biondo, non propriamente atletico e non propriamente un amante delle scampagnate, gli chiede come mai un posto del genere, una fossa comune praticamente, come meta del loro primo appuntamento…o prima qualunque cosa sia! Il bel maggiore sorride sornione. Il tempo vola quando la compagnia è buona, ed è ora di cenare, ovviamente in un'osteria del luogo. La tavola, però, è apparecchiata per tre…e infatti ecco arrivare Marta, già intravista al cinema, che non si capisce se sia una grande amica oppure la ragazza di Jonathan. Fraser ci rimane un po' così, ma fa buon visto a cattivo gioco, anche perché il bel maggiore, tutto sommato, continua a flirtare con lui…anche quando si ritrovano a cantare I Want It That Way dei Backstreet Boys sul palco. Al momento dei saluti, in macchina, lo abbraccia e gli dà un bacio sulla guancia: quello è stato il giorno più bello della sua vita! La mattina successiva, Sarah incontra Cait al fast food. La invita a sedersi con lei, e, senza chiederle il permesso, le toglie il berretto e le tocca i capelli. Parlano della caccia, Caitlin le dice di aver imparato a impugnare meglio il fucile, e Sarah le risponde che suo padre è un eccellente tiratore. Poi le chiede se voglia ancora essere un soldato…un soldato maschio… Suo padre questo lo sa? Forse potrebbe tornarle utile parlare con un endocrinologo, un certo Dr. Harris. Ma per quale motivo? "Perché è ora di cambiare questo mondo e di cambiare noi stessi, e per cambiare noi stessi dobbiamo conoscerci," è la risposta di Sarah, che le lascia un opuscolo sul supporto psicologico. La sera, mentre Fraser, che sente la mancanza della sua amica, scatta una "dick pic" destinata a non si sa chi, Caitlin, col sottofondo dei genitori che litigano, guarda dei video postati da un ragazzo transgender FtM che racconta di come farsi le iniezioni di testosterone. L'episodio si chiude con Sarah che guarda in tv un servizio di NBC News sulla vittoria di Donald Trump alle Presidenziali del 2016 (dunque è l'8 novembre). A un certo punto sul suo cellulare arriva una chiamata da un numero anonimo. "Dove? Quanti?" chiede il colonnello Wilson, e poi esce di casa in fretta e furia. Cattive notizie, a quanto pare…