2/17

We Are Who We Are, episodio 4: Craig ha saputo che a breve dovrà partire per l’Afghanistan, e insieme agli amici e alla sua fidanzata, Valentina, decide di celebrare a dovere...sposandosi! Danny è molto triste: non sarà facile andare avanti senza il suo migliore amico. Fraser e Caitlin sono sempre più vicini, e a questo punto niente sembra in grado di allontanarli, neanche le attenzioni di Sole, chiaramente interessata all’ultimo arrivato. - Photo by Yannis Drakoulidis

We Are Who We Are, la recensione dei primi due episodi