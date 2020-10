1/19

We Are Who We Are, episodio 1: Fraser è costretto a lasciare New York per seguire la madre, nuovo comandante della Caserma Pialati, una base militare statunitense in Italia. Si mette a girovagare per le vie di quella piccola cittadina autosufficiente, un pezzetto d’America su suolo straniero. Si lascia trascinare in spiaggia da un gruppetto di ragazzi: tra questi c’è Caitlin, che attira subito la sua attenzione, ma che lo ignora. Il giorno dopo, Fraser la vede sgattaiolare via vestita con abiti maschili e decide di seguirla… - Photo by Yannis Drakoulidis

We Are Who We Are, scopri tutto nello speciale sulla serie tv