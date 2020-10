Billions, la serie TV rinnovata per una sesta stagione

Mancano all’appello ancora cinque episodi della quinta stagione di “Billions”, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic

“Billions”, la serie TV di casa Showtime, è stata ufficialmente rinnovata per una sesta stagione. I fan attendono con ansia la conclusione della quinta, andata in onda in Italia su Sky Atlantic, dal 24 giugno all’8 luglio. Un titolo ancora disponibile nell’ampio catalogo online, così come su NOW TV. Dopo la messa in onda dei primi sette episodi, ne mancano cinque all’appello, che verranno trasmessi da Sky Atlantic prossimamente.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre Difficoltà dovute ovviamente all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), che ha posto un netto freno all’industria televisiva e cinematografica. Tutto questo non ha però fermato il successo di “Billions”, drama finanziario con Paul Giamatti e Damian Lewis, che proseguirà con nuovi episodi nella sesta stagione. Un rinnovo che porta con sé un’importante novità, ovvero la promozione a regular di Mike Prince, personaggio di recente aggiunta allo show, interpretato da Corey Stoll. Un vero e proprio colosso del mondo degli affari e, per questo, una seria minaccia per Axe. Un rinnovo di certo non scontato, considerando le difficoltà attuali e la cancellazione a sorpresa di una serie come “Ray Donovan”. Da mesi le riprese di “Billions” sono ferme, con la produzione che dovrebbe avviarle nuovamente nel corso di quest’autunno. La programmazione dei cinque episodi restanti sarà dunque rinviata al 2021. Per quanto concerne la sesta stagione, è invece attualmente impossibile stilare un calendario, seppur provvisorio e ufficioso.