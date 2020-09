'Un volto, due destini', la recensione del primo episodio

Leggi la recensione del primo episodio di 'Un volto, due destini', in onda su Sky Atlantic il martedì sera alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

'Un volto, due destini', cos'è successo nel primo episodio Three Rivers, Connecticut, 1 ottobre 1990. Nella biblioteca cittadina, a quell’ora del giorno piena di persone, tra cui molti ragazzini, un uomo evidentemente in preda a una qualche forma di delirio si taglia via la mano destra dopo aver invocato il Signore. Thomas Birdsey, questo il suo nome, soffre di schizofrenia paranoide, ed è ospite da ormai molti anni in una casa famiglia, presso cui ha il compito di gestire il banchetto del caffè.

approfondimento 'Un volto, due destini', il cast e i personaggi della serie tv In ospedale, mentre urla a medici e infermieri di non riattaccargli l’arto amputato, lo raggiunge il fratello gemello Dominick, che di fatto deve decidere per lui. Thomas lo implora, gli dice che se gli riattaccheranno la mano se la taglierà di nuovo, perché il suo è stato un gesto deliberato, un sacrificio per fermare la guerra (ndr, la Guerra del Golfo). Alla fine, Dom decide di onorare la decisione del gemello e di non firmare. In flashback, tramite il racconto di Dominick, scopriamo qualcosa di più sui gemelli: che uno è venuto al mondo il 31 dicembre del 1949 e l’altro l’1 gennaio del 1950; che il loro padre adottivo, Ray Birdsey, era piuttosto rigido e a volte manesco con loro quand’erano piccoli; e che non hanno mai conosciuto il loro padre biologico, la cui identità è sempre stata un segreto custodito gelosamente dalla madre. I problemi mentali di Thomas, prosegue il racconto, hanno avuto inizio durante l’infanzia, ma sono scoppiati nell’adolescenza, e alla fine, per la sua incolumità e per il suo benessere psichico, è stato necessario ammetterlo in un istituto dedicato a persone con problematiche simili alle sue.

approfondimento 'Un volto, due destini', la trama della serie tv con Mark Ruffalo Sempre tramite dei lunghi flashback scopriamo che, circa tre anni prima del gesto di Thomas, mamma Birdsey si è ammalata di cancro al seno, malattia che in pochi mesi l’ha portata alla morte. Prima di andarsene, però, Ma dona a Dominick qualcosa di molto prezioso: un manoscritto che altro non è che l’autobiografia di Domenico Onofrio Tempesta, suo padre, dunque il nonno dei gemelli, un immigrato italiano nato in Sicilia e giunto a Three Rivers verso l’inizio del 1900. C’è però un problema: il manoscritto è in italiano, e lei ha dimenticato quella lingua molti anni fa. Dominick per un po’ se ne dimentica, ha molti altri pensieri per la testa, ma poi, un giorno, decide di farlo tradurre come ultimo regalo. La traduttrice, la bizzarra Nedra Frank, una docente universitaria, accetta il lavoro: ci vorrà molto tempo e costerà parecchi dollari, ma lui, nonostante il suo umile lavoro da imbianchino, accetta senza fare storie. La traduzione, però, non arriverà mai in tempo. Nedra sparisce, e intanto Dom continua a occuparsi del fratello e della mamma, ormai in ospedale. Thomas, molto disturbato per quanto sta accadendo, si rifiuta di andare a trovarla, non ci riesce. Anche Ray, nel presente, non se la sente di andare a trovare il suo disastrato figlio mentre è ricoverato. Non riesce poi a capire come mai Dominick non abbia firmato, secondo lui è stata una scelta senza senso.

approfondimento 'Un volto, due destini', tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv Di nuovo in flashback, Dominick chiama Nedra: non c’è più tempo. Lei dice che sta lavorando senza sosta, e intanto si lascia scappare che questo Domenico Onofrio Tempesta è una persona terribile, che non vorrebbe mai vicino ai suoi figli, se ne avesse. Dom non capisce bene in che senso. Qualche giorno dopo, la traduttrice si presenta a casa sua e gli consiglia di non regalare la traduzione a sua madre prima di averla letta. Poi si autoinvita a cena e ci prova, salvo rimanerci malissimo quando lui (che è divorziato da poco) educatamente rifiuta le sue avances. Nedra sparisce di nuovo, e Dominick, intenzionato a riavere almeno il manoscritto, va a cercarla in università…ma di lei non c’è traccia… Furioso, se la prende con la receptionist. Intanto sua madre è arrivata alla fine. Prima di morire, la donna gli fa promettere di prendersi cura di suo fratello. Dom promette, non può fare altro. E’ lui ovviamente ad avvisare Thomas. La notizia aggrava ulteriormente la condizione del poverino, che da quel momento si rifugia ciecamente nella religione e nelle teorie complottistiche, peggiorando visibilmente. Nel presente, Dom porta Ray – che non ha mai veramente accettato la malattia di Thomas – in ospedale, e gli dice di andare avanti. Fuori, nel parcheggio, vede il furgone della ditta del nuovo compagno della sua ex moglie, Dessa, che è andata a visitare l’ex cognato, al quale è ancora legata. I due si salutano, c’è un po’ di imbarazzo, più che altro perché lui prova a baciarla, ma lei non se la prende, capisce benissimo che lo shock per quanto accaduto è stato fortissimo.

approfondimento I migliori film di Mark Ruffalo Ray, dicevamo sopra, non riesce a entrare nella stanza di Thomas, così Dom lo riporta a casa. Tornato in ospedale, scopre che il fratello sta per essere dimesso, ma quando vede che insieme a lui ci sono degli agenti di polizia, che peraltro gli mettono le manette, comincia ad agitarsi. Chiede di poter andare in macchina con loro, e scopre che Thomas anziché essere portato all'istituto Settle verrà rinchiuso in un carcere che praticamente è un manicomio criminale, l’Hatch Forensic Institute, in quanto individuo potenzialmente pericoloso. Vorrebbe parlare con il dottore che l’ha in cura, ma gli viene negato. Se ne riparla la mattina successiva. Dentro il penitenziario, mentre il fratello, che nel frattempo si è anche fatto la pipì addosso, viene portato via a forza, chiede inutilmente di parlare almeno con un assistente sociale, e arriva anche a chiedere aiuto a un inserviente, Ralph Drinkwater, un suo ex compagno di scuola, che però lo ignora. Preoccupato per Thomas, prova a superare gli agenti, che però lo colpiscono e lo fanno finire a terra.