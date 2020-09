Sneakerheads, pubblicato il trailer ufficiale della serie Netflix

Sneakerheads è il titolo della nuova serie targata Netflix . Un padre di famiglia, una passione per le sneaker e un gruppo di amici coinvolti in una missione da portare a termine, poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale.

Questa la trama ufficiale presente sul sito di Netflix Italia : “Il padre di famiglia Devin ricade nell'ossessione delle sneaker quando l'amico Bobby lo coinvolge nella compravendita di un mitico paio di scarpe”. L’uscita è prevista per venerdì 25 settembre 2020 .

Allen Maldonado , King Bach e la giovane Jearnest Corchado sono i protagonisti della serie che porterà il pubblico nell’affascinante mondo delle sneaker, divenute negli anni un fenomeno mediatico in grado di dare vita a dei veri e propri collezionisti, desiderosi di ottenere il modello più esclusivo sul mercato.

Netflix: le news

Negli ultimi giorni Netflix ha distribuito numerosi trailer che hanno immediatamente entusiasmato il pubblico, tra questi quello della pellicola The boys in the band con un cast composto da alcuni dei nomi più scintillanti del mondo dorato di Hollywood, ovvero Jim Parsons, Matt Bomer, Zachary Quinto, Charlie Carver, Andrew Rannells, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Tuc Watkins e Michael Benjamin Washington.

Successivamente abbiamo visto il trailer della commedia a tinte horror Hubie Halloween che ha come protagonista Adam Sandler e il nuovo trailer della serie Julie and the Phantoms.