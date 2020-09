Julie and the Phantoms, distribuito il nuovo trailer

La serie, composta da otto episodi, è pronta per raccontare al pubblico l’originale ed emozionante storia della protagonista

Julie and the Phantoms è la nuova serie originale targata Netflix che ha appena fatto il suo debutto. Poche ore fa il canale YouTube ufficiale della piattaforma di streaming ha pubblicato un nuovo trailer che ha subito conquistato il pubblico ottenendo oltre 25.000 visualizzazioni in poco tempo.

JuliE and the Phantoms: IL TRAILER E la trama Madison Reyes è la giovane attrice che ha avuto il compito di rivestire i panni della protagonista Julie. Il nuovo trailer della serie televisiva, dalla durata di circa due minuti e mezzo, porta gli spettatori all'interno degli otto episodi mostrandone personaggi principali e raccontandone la trama. Tutto ha inizio in un giorno in cui un evento imprevisto cambia completamente la vita di Julie che si ritrova a instaurare un rapporto di amicizia con tre fantasmi. Tuttavia, le cose non sempre sembrano andare nel verso giusto e alcuni imprevisti si frappongono tra loro e il desiderio di realizzare i propri sogni, questa la trama ufficiale presento sul sito di Netflix: "Insieme alla madre, Julie ha perso anche la passione per la musica. Ma quando tre fantasmi appaiono per risollevarle il morale, decide di formare una band insieme a loro".