Giovedì 24 settembre: questa dovrebbe essere la data del ritorno sul set di Lucifer. Secondo un’indiscrezione pubblicata da TVLine, gli attori dovrebbero riprendere a girare tra poco più di due settimane. Bisognerà concludere i lavori della seconda parte della quinta stagione e poi mettersi immediatamente all’opera per effettuare le riprese del sesto e ultimo capitolo, quello che farà calare definitivamente il sipario su questa serie televisiva di grande successo.

Le riprese della quinta stagione erano state completate al 99% prima dello stop dovuto all’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Lo aveva riferito l’attrice Lesley-Ann Brandt: bisogna recuperare alcuni minuti delle ultime scene del quinto ciclo, in modo che Netflix possa mandare in onda gli ultimi otto episodi. Le prime otto puntate di “Lucifer 5” sono state rese disponibili a fine agosto, ma ora gli appassionati attendono impazienti le nuove storie. Il sesto e ultimo atto della serie con Tom Ellis, invece, richiede una lavorazione completa e, al momento, non si sa ancora da quante puntate sarà composto.