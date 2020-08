"Lucifer 5", Tom Ellis racconta il suo doppio ruolo

Tom Ellis è stato chiamato agli straordinari in occasione della quinta stagione di “Lucifer”. L’attore, infatti, non ha dovuto interpretare soltanto il ruolo del protagonista Lucifer Morningstar, ma anche quello del gemello cattivo Michael. Si tratta di due personaggi davvero ai poli opposti, due figure diametralmente differenti e che hanno costretto il 41enne britannico a un complesso lavoro recitativo, notato sicuramente da tutti gli appassionati di questa serie televisiva di grande successo.

Il marito di Meaghan Oppenheimer, diventato famoso per aver vestito i panni di Re Cenred in “Merlin” e di Gary Preston in “Miranda”, ha accettato questa particolare sfida e ne ha parlato in un’intervista concessa a Entertainment Weekly. Tom Ellis è Lucifer dal 2016, ma la quinta stagione del prodotto Netflix è stata sconvolta proprio dall’arrivo del gemello cattivo, il quale crea scompiglio a Los Angeles.