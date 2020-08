Lucifer 5, Henderson: ci saranno tanti colpi di scena. Uno nel trailer

Stando, però, alle dichiarazioni del co-showrunner Joe Henderson , l’introduzione del nuovo personaggio è uno dei colpi di scena più piccoli negli otto episodi in uscita da partire da venerdì 21 agosto . Le novità e le sorprese saranno innumerevoli, per la gioia di tutti gli appassionati pronti a gustarsi quella che sarà la penultima stagione di questa serie televisiva nata nel 2016 ( la notizia del prolungamento è giunta lo scorso 23 giugno ).

LUCIFER 5: UNA MAREA DI COLPI DI SCENA. LE DICHIARAZIONI DI JOE HENDERSON

Joe Henderson, co-showrunner di “Lucifer”, ha rassicurato i fan della serie e ha dichiarato che ci saranno tante sorprendenti rivelazioni, ben più sconvolgenti rispetto all’arrivo di Michael. Le sue dichiarazioni della vigilia fanno sono promettenti: “C'è una ragione per cui abbiamo deciso di svelare quel grande spoiler nel trailer. È perché c'è molto di più in questa stagione. Una volta che i fan vedranno gli episodi, capiranno che, anche se sembra che abbiamo spoilerato molto, in realtà non lo abbiamo fatto così tanto”.

Il protagonista della serie è Lucifer (interpretato da Tom Ellis) che, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi e rancoroso nei confronti di Dio, decide di trasferirsi a Los Angeles e di aprire un night club. Successivamente conosce la detective Chloe Decker, l’unica persona in grado di resistere ai suoi poteri persuasivi e al suo fascino.