Perry Mason, la data di uscita della prima stagione della serie tv

Perry Mason, dove e quando vedere la prima stagione

Su Sky Atlantic sta per arrivare la prima, avvicente stagione di Perry Mason, la serie tv targata HBO che ci racconta le origini di uno degli avvocati più famosi di sempre del piccolo schermo, il mitico e integerrimo Perry Mason. Ovviamente gli episodi trasmessi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV. Qui sotto il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 11 settembre, 21.15: Episodio 1 e 2

Venerdì 18 settembre, 21.15: Episodio 3 e 4

Venerdì 25 settembre, 21.15: Episodio 5 e 6

Venerdì 2 ottobre, 21.15: Episodio 7 e 8 (finale di stagione)

