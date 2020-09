Perry Mason, le anticipazioni dei primi due episodi

Su Sky Atlantic arriva la prima stagione di 'Perry Mason', la serie tv targata HBO che ci porta alla scoperta delle origini di uno degli avvocati più famosi di sempre. Non perdere i primi due episodi, in onda venerdì 11 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Perry Mason, episodio 1

Los Angeles, fine 1931. Lo squattrinato investigatore privato Perry Mason viene contattato dall’amico e mentore E.B. Jonathan, avvocato di successo ma ormai sul viale del tramonto, che a sua volta è stato contattato da Herman Baggerly, un membro anziano di un’influente congregazione, per indagare sul caso relativo al rapimento e alla morte del piccolo Charlie Dodson. Senza un centesimo e tormentato dal passato, Mason comincia a occuparsi del caso. Intanto, per arrotondare, prova a ricattare un suo precedente cliente per tirare su qualche dollaro in più, ma le cose non vanno come previsto. Oltre a lui, però, ci sono due detective della Polizia di Los Angeles che stanno lavorando su questo efferato delitto, Holcomb e Ennis, e non sembrano disposti a collaborare…

Perry Mason, episodio 2

Maynard Barnes, il procuratore distrettuale di Los Angeles, crede che Matthew Dodson sia coinvolto nel rapimento di suo figlio Charlie, così Perry e E.B. devono cambiare la loro strategia e trovare delle prove che riescano a scagionare il loro cliente. Il caso, però, è nettamente più complicato del previsto, e a peggiorare la situazione ci sono alcune omissioni dei diretti interessati… L’agente di polizia Paul Drake scopre i cadaveri degli uomini uccisi dal detective Ennis. Mason, nel dubbio, comincia a indagare anche su Emily, nonostante il parere contrario di Della. Alice McKeegan tiene un accorato e coinvolgente discorso durante il funerale del piccolo Charlie.