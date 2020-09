1/17

Yellowstone 2, episodio 3: Jamie deve scegliere: portare avanti la sua ribellione o proteggere la sua famiglia? John ha deciso: Kayce prenderà il suo posto. Beth non ha preso bene il “declassamento” di Rip, ma deve rimanere concentrata sulla sua missione. Kayce e Monica hanno un’accesa discussione. Entrano in scena i fratelli Malcolm e Teal Beck, due imprenditori che non sono per niente entusiasti all’idea di avere della concorrenza in fatto di casinò e giocatori d’azzardo da spennare: per Rainwater e Jenkins si prospettano momenti difficili. - © Paramount Network

