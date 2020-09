Lucifer, Tom Ellis voleva essere il Dottore in Doctor Who

L’attore, che ha recitato in passato in “Doctor Who”, confessa che gli sarebbe piaciuto interpretare il protagonista, ma adesso non cambierebbe il suo ruolo in Lucifer per niente al mondo

Intervistato da “Square Mile”, Tom Ellis ha risposto alla divertita provocazione di un giornalista. Questi ipotizzava Ellis nei panni di Doctor Who, unendo così gli affezionati fan di Lucifer con quelli del Dottore più famoso della televisione: “Anni fa avrei adorato avere l’opportunità di interpretare Doctor Who. Non ho mai però pensato che potesse accadere realmente. In parte perché ho già preso parte allo show (apparizione minore in un singolo episodio). Credo semplicemente la gente non pensi a me in quel mondo. Devo dire però che penso a ‘Lucifer’ come al mio ‘Doctor Who’. Si tratta di una questione di tratti del personaggio. Ho finalmente capito cosa si prova a interpretare un personaggio così appagante. Devo dire però che avrei potuto tirarmi fuori dall’audizione se avessi letto prima i fumetti da cui la serie è tratta. In quelli infatti lui è biondo”.

Al momento Jodie Whittaker interpreta Doctor Who. La prossima sarà però la sua ultima stagione, seguendo lo schema dei tre anni ben noto ai fan. Il fatto d’aver già preso parte allo show non rappresenterebbe un problema. È già accaduto con Peter Capaldi, appassionato della serie TV e apparso in un episodio ambientato a Pompei, per poi divenire a sua volta il Dottore. Soltanto il tempo potrà svelare il mistero della prossima rigenerazione del personaggio.