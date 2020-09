Grey's Anatomy 17 rivoluzionato dal Covid-19: cambiano alcuni episodi

Grey's Anatomy 17, cosa cambierà

Come sappiamo, ritroveremo i protagonisti un mese e mezzo dopo l'esplosione della pandemia. Il team dovrà fare i conti con le conseguenze dell’emergenza da Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che, come ha riferito la Vernoff, introdurrà i personaggi in un mondo completamente nuovo: “Nella diciassettesima stagione esploreremo la pandemia e affronteremo un mondo completamente nuovo sia per il nostro ospedale che per i nostri personaggi”. La showrunner ha poi rivelato un dettaglio che sicuramente interesserà i tanti fan della serie: le storie che erano state scritte per gli ultimi quattro episodi della scorsa stagione (che non sono andati in onda) subiranno delle modifiche. "Anche nei momenti migliori, il lavoro di uno sceneggiatore è sapere attorno a cosa far ruotare le storie. Non stiamo lavorando per far rimanere intatte le storie pianificate per la fine della stagione 16", ha spiegato la sceneggiatrice. Secondo alcuni rumors, nel finale della scorsa stagione avremmo assistito alla morte di uno dei personaggi: con questo recente cambiamento nella trama, però, è possibile immaginare che anche questo tragico accadimento sia stato, almeno per ora, messo da parte. Oppure il personaggio morirà comunque, ma per circostanze diverse da quelle previste nella sedicesima stagione (magari proprio a causa del virus?). Da dove ripartirà quindi Grey's Anatomy 17? Il pubblico potrà vedere alcune scene collegate a quelle dell'ultimo episodio andato in onda, il ventunesimo. "C'era ottimo materiale che avevamo già girato ma che non è andato in onda e abbiamo trovato un modo per incorporarlo nella premiere di stagione", ha rivelato ancora la showrunner. Per il resto della stagione, però, sarà la pandemia la vera protagonista.