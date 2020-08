Grey's Anatomy 17, nella stagione un salto temporale causa pandemia

Grey's anatomy 17 ai tempi del Covid

Gianniotti ha parlato con il magazine ETOnline e ha rivelato alcuni dettagli a proposito di Grey's Anatomy 17. La 16esima stagione era stata interrotta a causa del Coronavirus e il pubblico non era quindi riuscito a vedere il finale che gli sceneggiatori avevano programmato. Sono diverse, dunque, le situazioni rimaste in sospeso, a partire dal matrimonio non celebrato tra Teddy e Owen. L'attore italo-canadese ha spiegato che la nuova stagione sarà ambientata diverse settimane dopo gli eventi dell'ultima puntata, in modo da raccontare i medici del Grey Sloan nel bel mezzo della pandemia. I fan però non hanno di che preoccuparsi: ci penseranno i flashback a svelare come si sono evolute le varie storie rispetto a come si erano interrotte. “Inizieremo la stagione circa un mese e mezzo dopo l'esplosione della pandemia da Covid-19” ha spiegato Gianniotti. “Di conseguenza la serie riprenderà un po’ oltre il momento in cui eravamo rimasti nella scorsa stagione. Potrebbero esserci alcuni flashback. Potrebbero esserci alcune allusioni a cose accadute nella stagione precedente, solo per contestualizzare gli eventi. In ogni caso ci sarà un leggero salto temporale, quando cominceremo a girare questa stagione. Non riprenderemo il racconto da dove ci eravamo fermati”. Nella 17esima stagione assisteremo quindi alle storie dei malati di Covid e all'eroismo dei dottori che provano a fronteggiare l'emergenza.