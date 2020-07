Grey's Anatomy, nella stagione 17 si parlerà del coronavirus

Nella nuova stagione dell'amatissima serie tv - la diciassettesima, in arrivo, si spera, almeno entro la fine dell'anno corrente - Meredith Grey e compagni si troveranno ad affrontare anche la pandemia da coronavirus

La sedicesima stagione di Grey's Anatomy purtroppo per i fan è giunta prematuramente a conclusione col ventunesimo episodio anziché il venticinquesimo a causa dell'emergenza coronavirus (clicca qui per scoprire tutte le news in merito), ma, come amano dire gli americani "Quando la vita ti dà dei limoni, tu preparati una bella limonata!", e infatti è proprio così che sono andate le cose. In che senso? Nel senso che nella prossima stagione della serie, la diciassettesima, Meredith Grey e compagni si ritroveranno ad affrontare una nuova sfida: la pandemia da CoVid-19.

Grey's Anatomy 17, dunque, si ritroverà a fare i conti con quanto accaduto nel mondo reale. A dare la notizia è stata Krista Vernoff, producer storica dello show e ora showrunner, durante un panel. Vernoff ha dichiarato che gli sceneggiatori in questo periodo stanno incontrando alcuni medici e alcuni infermieri che si sono ritrovati in prima linea durante questa surreale battaglia per poter raccontare nella maniera più adeguata e più accurata possibile quando accaduto durante la prima metà del 2020. Nel corso delle sue numerose stagioni - non dimentichiamo che Grey's Anatomy a debuttato nell'ormai lontano 2005 -, la serie non si è mai fatta mancare casi reali ma decisamente assurdi: dall'ingoiatore di teste di bambole agli sconosciuti trapassati da un tubo di metallo a causa di un incidente ferroviario, passando per il paziente in grado di controllare il dolore solo attraverso atti onanistici, per la coppia rimasta incastrata a causa di un piercing messo "proprio lì," per la donna col sangue tossico e per la ragazza dagli orgasmi infiniti.