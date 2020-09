“Grey’s Anatomy", iniziano le riprese della nuova stagione

La prossima settimana si riaprirà il set del medical drama: primi episodi a Los Angeles, incertezza sulla data della messa in onda

Stanno ufficialmente per incominciare le riprese della 17esima stagione di “Grey’s Anatomy”. Una delle serie televisive più longeve della storia si appresta a tornare sul set come riporta Variety in esclusiva. La prossima settimana verrà annunciato il primo ciak a Los Angeles. Nella metropoli californiana verrà allestito del medical drama prodotto dalla ABC. Al momento non si sa ancora quando verranno trasmessi i nuovi episodi, la notizia del ritorno in scena giunge a una settimana dall’annuncio del programma autunnale della rete che non prevede “Grey’s Anatomy” nel suo abituale slot del giovedì sera. La produzione si era interrotta a inizio marzo a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e la stagione numero 16 era stata tagliata di quattro episodi, con il finale mandato in onda a inizio aprile. Ellen Pompeo, l’attrice che interpreta la protagonista Meredith Grey, aveva scritto sui suoi account social che il ritorno sul set era previsto nel giro di poche settimane e Variety è riuscita a diffondere qualche dettaglio in più nell’articolo pubblicato poche ore fa.

DI COSA PARLERÀ LA PROSSIMA STAGIONE DI GREY’S ANATOMY? approfondimento Grey's Anatomy, nella stagione 17 si parlerà del coronavirus La trama è ancora top-secret, ma il produttore esecutivo Krista Vernoff ha rilasciato un’anticipazione durante un panel di TV Academy: “I prossimi episodi affronteranno sicuramente la pandemia di Covid-19. Sento che il nostro show ha l’opportunità, la responsabilità e il dovere di raccontare alcune di queste storie. I dottori stanno letteralmente tremando e stanno cercando di non piangere, sono pallidi e parlano di questa situazione come se si fosse in guerra, una guerra per cui non sono stati addestrati. In questo periodo abbiamo ricevuto tantissime storie, molto più che in altri momenti”. Giacomo Gianniotti, interprete di Andrew DeLuca, ha anticipato che ci sarà un salto temporale.