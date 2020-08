Ellen Pompeo e la possibilità di lasciare Grey’s Anatomy

L’attrice veste i panni della protagonista Meredith Grey da quindici anni, ma potrebbe decidere di lasciare dopo 16 stagioni

“Grey’s Anatomy” è una delle serie televisive più longeve al mondo. Il celebre medical drama va in onda dall’ormai lontano 2005 ed è giunto alla sedicesima stagione, riscuotendo costantemente un grande successo planetario tra tutti gli appassionati. La protagonista è la dottoressa Meredith Grey, la quale esercita la professione in un ospedale di Seattle: medicina, amore, rapporti d’amicizia e tanto altro si intrecciano in questo fortunato prodotto tv, che potrebbe durare ancora per qualche anno. A interpretare il ruolo è l’attrice Ellen Pompeo, diventata famosa proprio grazie a questa parte da cui non riesce a staccarsi. Linterprete 50enne è riconosciuta universalmente per essere Meredith Grey, ma ormai sembra stanca di recitare sempre nei panni della dottoressa più nota del piccolo schermo. La sua ultima presenza su un set diverso da quello di “Grey’s Anatomy” (363 episodi girati) risale al 2005 in “Life of the Party”, preceduto da pellicole di rilievo come “Prova a prendermi”, “Old School”, “Daredevil” e “Se mi lasci ti cancello”.

LE DICHIARAZIONI DI ELLEN POMPEO: “IL MODO IN CUI INVECCHIO MI FA SCHIFO” approfondimento Grey's Anatomy, il cast celebra 15 anni di messa in onda. FOTO Ellen Pompeo è stata molto chiara in un’intervista concessa durante il podcast “Armchair Expert” di Dax Shepard: "Passare da 33 anni a 50 sullo schermo non è così facile. Si vede davvero la differenza perché indosso gli stessi abiti interpretando lo stesso personaggio. Quindi il modo in cui mi vedo invecchiare fa schifo". La statunitense lamenta il fatto di vedersi invecchiare in questa serie e ha ammesso che non vorrebbe rimanere in eterno nello show, anche se “Grey’s Anatomy” farebbe davvero fatica a esistere senza Meredith: “Certamente, mollare le cose prima piuttosto che dopo a questo punto e andarsene mentre lo show è ancora al top è sicuramente un obiettivo. Non intendo rimanere nella serie per sempre. Assolutamente. Se dovessi incupirmi troppo e non stare più bene lì, me ne andrei”.