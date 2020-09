1/17

Yellowstone 2, episodio 1: Kayce deve trovare il suo posto al ranch, ma per ora deve obbedire agli ordini dell'odiato Rip. John è alla ricerca di un nuovo candidato per le elezioni per il posto di Procuratore Generale del Montana. Jamie comincia a pentirsi di quanto fatto. Beth si mette all’opera per difendere l'impero di famiglia. Monica prende in considerazione l’università. Rainwater annuncia ai rappresentanti della tribù i suoi piani, e non tutti sono entusiasti all’idea di un nuovo casinò. Dan Jenkins non si lascia intimidire. - © Paramount Network

