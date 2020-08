Il prossimo Batman potrebbe essere nero. E in una serie tv

John Ridley, scrittore, attore, sceneggiatore e regista, parlando a una tavola rotonda intitolata “Legacy of the Bat” ha annunciato che sta scrivendo una mini-serie su un Batman che non è Bruce Wayne: “Potrebbe essere un uomo di colore”. Ha aggiunto che il focus sarà sulla famiglia di Lucius Fox, a capo della Wayne Enterprises e personaggio comprimario dell’eroe di Gotham City

"Il prossimo Batman potrebbe essere un uomo di colore” in una serie tv. Ne è convinto John Ridley, scrittore, attore, sceneggiatore e regista statunitense, che preannuncia una nuova era per il fumetto della DC Comics. Ridley è intervenuto a una tavola rotonda alla “DC FanDome's Hall of Heroes” intitolata “Legacy of the Bat” e tra le altre cose ha annunciato che sta scrivendo una mini-serie su un Batman che non è Bruce Wayne, il protagonista del fumetto originale. (TUTTI GLI ATTORI CHE HANNO INTERPRETATO BATMAN - TUTTE LE BATMOBILE)