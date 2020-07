9/16 ©Getty

Johan Renck ha ricevuto il premio per la miglior regia fiction per "Chenobyl". Mentre per lo Scripted Casting in TV è stato premiato Des Hamilton per "Top Boy". Miglior regia Multi-Camera è stato riconosciuto a Janet Fraser Crook per "Glastonbury 2019" e miglior regia Factual BAFTA è andato a Arthur Cary per "The Last Survivors". (Nella foto Johan Renck)