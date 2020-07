Star Wars, Hayden Christensen sarà di nuovo Anakin Skywalker?

Disney è al lavoro per la produzione di svariate serie TV legate al mondo di “Star Wars”. La più attesa è senza dubbio quella con protagonista Obi-Wan Kenobi , interpretato nuovamente da Ewan McGregor , così come nella trilogia prequel della saga. Un prodotto destinato, come “The Mandalorian”, alla piattaforma digitale Disney+.

Hayden Christensen ha preso parte un anno fa, a sorpresa, alla “Star Wars Celebration”. Un’apparizione che ha spinto molti fan a sostenere fosse un chiaro indizio per un suo futuro ritorno nella saga. Per mesi si sono rincorse le voci che lo volevano tra i “Force Ghosts” di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, ma la pellicola non fa altro che sfruttare la sua voce in una precisa scena molto significativa.

Ancora una volta si torna a parlare di lui e di Anakin Skywalker, che potrebbe mostrarsi all’interno della serie su Obi-Wan. La news è stata rilanciata dal sito “LRM Online”. Pare che l’accordo tra le parti fosse quello di annunciare la sua presenza nello show durante la celebrazione di “Star Wars” prevista quest’anno, annullata a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Stando a quanto si legge, il ruolo di Christensen potrebbe essere ben maggiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Si tratterebbe infatti di un vero e proprio regular.