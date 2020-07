Su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, è in arrivo la quinta stagione di Le Bureau - Sotto copertura, l'avvincente serie francese con Mathieu Kassovitz nei panni dell'agente segreto Guillame Debailly, nome in codice Malotru. L'appuntamento è per mercoledì 15 luglio alle 21.15 (gli episodi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV)