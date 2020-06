Leggi la recensione del primo episodio di Das Boot 2, "Missione segreta." La nuova stagione della serie tv targata Sky è in onda su Sky Atlantic il venerdì sera alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Col piglio di chi ha affrontato molte, forse troppe, battaglie, il capitano Johannes Von Reinhartz, questo il suo nome, ordina lo sgancio di due siluri che andranno a colpire il mercantile nemico che si trova nelle vicinanze. Obiettivo centrato, molto bene. Solo che non si tratta di un mercantile, ma di una nave civile con a bordo dei passeggeri. Si avvicina un vascello da guerra, un caccia, e a quel punto l’unica opzione è viaggiare in immersione passando sotto i naufraghi. Così l’U-822 non potrà essere inseguito facilmente. Una mossa tanto geniale quanto priva di ogni etica. Ma in guerra, d’altronde, a contare veramente è solo una cosa: sopravvivere. Costi quel che costi.

Quella del primo episodio della seconda stagione di Das Boot è un’apertura spiazzante. Sì, siamo su un sottomarino da guerra tedesco (sull’U-822 per la precisione), questo ci è chiaro, ma chi sono i personaggi che vediamo muoversi negli angusti spazi dell’imbarcazione? E chi è quel capitano con la barba ormai lunga e col cappello ormai sporco? Chiunque egli sia, è evidente che si trova in mare aperto da parecchio tempo…e che quella non è per niente la sua prima missione.

Simone si reca immediatamente dal fratello. E’ quasi Natale, e per Frank non c’è regalo migliore dell’indirizzo del convento dove si trova la sua Anna e di quel passaporto falso per cui ha pagato un prezzo così alto. Il giovane marconista dell’U-612 non ci pensa due volte: raccoglie in fretta e furia i suoi pochi averi e si mette in marcia. La sua fuga, però, dura pochissimo. Viene infatti riconosciuto lungo la strada da un paio di camerati che capiscono immediatamente cosa sta succedendo e che lo riportano prontamente a La Rochelle.

Simone, infatti, sta aiutando di nascosto una famiglia ebrea. Lo spietato maggiore lo scopre da un delinquentello locale, un certo Anatole Desjesquier, che poco prima è stato travolto in strada dalla Signorina Strasser e che, seguendola di nascosto, ha scoperto che ci sono un padre e due bambini nello scantinato di una casa. Recatosi in commissariato per denunciare la cosa a Duval nella speranza di tirare su qualche soldo, Desjesquier si rende conto che la donna vista poco prima è nientemeno che la segretaria di Forster. Lo scaltro ufficiale della Gestapo dice a Simone di organizzare una retata, ma non prima del tramonto, per non creare scompiglio. E’ una trappola.

In commissariato la tensione si taglia col coltello. Hagen Forster, rientrato dopo un periodo di degenza in ospedale, ovviamente non si fida più di Simone. Grazie allo stop forzato si è dato allo studio del francese, e ora padroneggia discretamente la lingua, dunque non ha più così bisogno di lei. Se potesse si sbarazzerebbe subito di quella traditrice, e forse sta per capitargli tra le mani l’occasione giusta.

Non c’è però tempo da perdere. Berlino ha chiamato Gluck per comunicargli una nuova, segretissima missione, e sarà Von Reinhartz a portarla a termine. Il capitano riceve l’ordine di non aprire la cartella contenente i documenti di viaggio fino a che non sarà al largo, ma, non appena arrivato nella sua camera, disobbedisce. E scopre di essere diretto verso l’America. Scrive una lettera alla moglie, con la quale ormai pare essersi creata una distanza incolmabile, dichiarandole nuovamente il suo amore e chiedendole di lasciare immediatamente la Germania alla volta degli Stati Uniti. Si ritroveranno lì, e, lui ne è certo, finalmente questa assurda guerra sarà finita.

Vigilia di Natale. Mentre gli equipaggi dell’U-612 e dell’U-822 si sfidano nel bordello di La Rochelle a colpi di braccio di ferro, Ehrenberg, tormentato da quanto fatto a Hoffmann, minaccia di dire la verità. Intanto gli alti ufficiali - tra cui Wrangel, premiato con la croce al merito per la sua ultima, vittoriosa missione - partecipano a una cena riservata solo a loro. Ovviamente presente anche Forster, che è ben contento di fare la conoscenza di Johannes Von Reinhartz. Il capitano, grande amico del comandante Gluck, dice di non essere affatto orgoglioso di quanto accaduto di recente, ma il maggiore non ha dubbi: una vittoria è una vittoria, e le vittorie fanno bene al morale.

Ritroviamo Hoffmann nella Grande Mela, precisamente nella sede della compagnia dei Greenwood. Klaus, infatti, è ospite di Sam, e, così parrebbe, sta collaborando con lui a un progetto che in teoria prevede la creazione di un nuovo e più performante radar. Il suo unico desiderio, però, è tornare in patria. Per questo motivo, il suo nuovo amico americano lo porta in un locale jazz: per incontrare Friedrich Berger, un misterioso faccendiere originario di una comunità mennonita della Pennsylvania. E’ grazie a lui se Sam è riuscito a tornare a casa, dunque è la persona perfetta per una sfida del genere.

Intanto, ecco esibirsi l’affascinante Cassandra, cantante jazz dalla voce sopraffina e dallo sguardo ammaliante di cui Greenwood Junior è chiaramente invaghito. Piccolo dettaglio non di poco conto per quell’epoca: Cassandra è nera. Anche Hoffmann, quando la conosce (le viene presentato come Klaus, l’amico svizzero) non rimane indifferente. Lei lo prende bonariamente in giro chiamandolo Robinson Crusoe…e lui dentro sente smuoversi qualcosa. A farlo tornare alla realtà, però, è il ricordo di quei terribili giorni in mare, su un gommone, in compagnia del fedele Max e di un contenitore dell’acqua troppo piccolo per entrambi…