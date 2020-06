Das Boot 2, la trama della nuova stagione della serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo, in prima tv per l'Italia, la seconda stagione dell'avvincente Das Boot, la serie tv targata Sky ambientata tra l'Oceano Atlantico e la Francia occupata dai nazisti. L'appuntamento è per venerdì 26 giugno alle 21.15

Intanto, il capitano Ulrich Wrangel (Stefan Konarske) e i marinai dell'U-612 raccontano la loro storia. E' però evidente che qualcosa non torna. Ehrenberg (Franz Dinda), tormentato da quanto accaduto, vorrebbe liberarsi di questo peso, anche a costo di finire fucilato, ma i suoi compagni non hanno nessuna intenzione di ritrovarsi con le spalle al muro e col corpo crivellato di proiettili.

Dicembre 1942. Dopo essere tornati per qualche giorno a La Rochelle, il disilluso capitano del sottomarino U-822 Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) e il suo equipaggio partono, su ordine del comandante Gluck (Rainer Bock), per una nuova missione segreta che li porterà lontano, molto lontano.

Hoffmann (Rick Okon), che ora si trova a New York, è ospite di Sam Greenwood (Vincent Kartheiser), che lo ha coinvolto in un progetto. Il suo unico desiderio, però, è tornare a casa, e forse il misterioso Anwalt Berger (Thomas Kretschmann), che sembra avere le conoscenze giuste nei posti giusti, potrà aiutarlo. Ma cosa vorrà in cambio?

A La Rochelle, Simone (Vicky Krieps), ormai membro attivo della Resistenza, deve guardarsi continuamente le spalle. Forster (Tom Wlaschiha) per adesso non sembra intenzionato a muoversi contro di lei, ma la sta chiaramente tenendo d'occhio. Insieme a Margot - che è riuscita a mettere in salvo la piccola Anna ma che poi ha deciso di tornare per continuare a combattere contro l'occupazione nazista -, decide di aiutare una famiglia ebrea in fuga.

Frank (Leonard Scheicher) prova a raggiungere sua figlia, ma è costretto a imbarcarsi nuovamente. Su ordine di Forster, il commissario Duval (Thierry Frémont) si ritrova a lavorare con uno spregevole delinquentello locale. E' la goccia che farà traboccare il vaso: anche per lui è arrivato il momento di scegliere definitivamente da che parte stare.