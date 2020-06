Das Boot 2, il trailer della seconda stagione della serie tv

Das Boot, la seconda stagione è in arrivo su Sky

La seconda stagione dell'avvincente serie tv Das Boot, una produzione originale Sky prodotta da Sky Deutschland con Bavaria Fiction e Sonar Entertainment, è in arrivo su Sky Atlantic. La data da segnare sul calendario è venerdì 26 giugno, quando alle 21.15 andranno in onda i primi due episodi (disponibili ovviamente anche On Demand e in streaming su NOW TV).

