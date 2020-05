Sasha Pieterse è incinta: “La maternità è il mio ruolo preferito”

Lieto evento per Sasha Pieterse, celebre per il ruolo di Alison DiLaurentis all’interno della serie tv Pretty Little Liars. L’attrice statunitense ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il pieno di like contandone al momento più di un milione.

Sasha Pieterse: “La maternità è il mio ruolo preferito”

Sasha Pieterse è una delle attrici maggiormente in ascesa nel mondo dorato di Hollywood. La sua affermazione mediatica arriva con la serie tv che le regala grande popolarità a livello internazionale. Poche ore fa l’artista ha annunciato l’arrivo del primo figlio con Hudson Sheaffer.

La coppia, convolata all’altare il 27 maggio 2018, ha deciso di comunicare la notizia nel giorno del loro anniversario, queste le parole dell’attrice: “Siamo così felici di poter finalmente condividere questa bellissima notizia con tutti voi. A ottobre daremo il benvenuto a una preziosa piccola vita! Oggi festeggiamo il nostro secondo anniversario di matrimonio, quindi non c’è modo migliore di iniziare condividendo questa nostra gioia nella giornata in cui le nostre vite sono cambiate per sempre, per la prima volta. La maternità è ufficialmente il mio ruolo preferito in assoluto!”.