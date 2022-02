What a feeling cantato da Elisa a Sanremo 2022: testo e traduzione

Per la serata dedicata a cover e duetti, Elisa ha scelto di calcare il palco dell’Ariston esibendosi in un brano dal sapore internazionale. La cantautrice italiana canterà Flashdance… What a feeling di Irene Cara, tratta dal famoso musical

Con la possibilità, data da Amadeus ai 25 artisti in gara al Festival di Sanremo 2022, di esibirsi con cover nazionali e internazionali, purchè risalgano al periodo musicale tra gli anni ’60 e ’90, molti Big hanno optato per brani provenienti da oltreoceano. Tra loro anche Elisa che si esibirà in inglese sulle note di What a feeling di Irene Cara e tratta dal musical Flashdance.

Ad omaggiare durante il Festival di Sanremo 2022 ( IL LIVE DELLA 4^ SERATA - LO SPECIALE - LA SCALETTA ) la cantante e attrice statunitense – che nel 1984 ha vinto il Premio Oscar alla Miglior Canzone Originale proprio per Flashdance… What a feeling - ci sarà la cantautrice triestina Elisa, con un passato discografico (ma anche un futuro, il suo nuovo disco avrà una doppia veste italiano/inglese) spesso volto alla lingua oltreoceano. Flashdance… What a feeling è un brano che invita l’ascoltatore a non abbandonare i propri sogni , ma anzi inseguirli sempre con dedizione e passione, anche quando la vita sembra fatta solamente di insormontabili ostacoli. Quello di Irene Cara altro non è che un inno al ricordo che i momenti difficili sono inevitabili ma che da essi si può sempre risalire e accogliere con gioia un nuovo futuro, non smettendo mai di credere in sé stessi.

Il testo di Flashdance… What a Feeling

First, when there's nothing

But a slow glowing dream

That your fear seems to hide

Deep inside your mind

All alone, I have cried

Silent tears full of pride

In a world made of steel

Made of stone

Well, I hear the music

Close my eyes, feel the rhythm

Wrap around, take a hold of my heart

What a feeling

Being's believin'

I can have it all, now I'm dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

Now I hear the music

Close my eyes, I am rhythm

In a flash, it takes hold of my heart

What a feeling

Being's believin'

I can have it all, now I'm dancing for my life

Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling

What a feeling (I am music now)

Being's believin' (I am rhythm now)

Pictures come alive

You can dance right through your life

What a feeling (I can really have it all)

What a feeling (pictures come alive when I call)

I can have it all (I can really have it all)

Have it all (pictures come alive when I call)



(Call, call, call, call)

I can have it all (being's believin')

Being's believin' (take your passion)

Make it happen

(What a feeling)

What a feeling