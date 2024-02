The Smiths, 40 anni fa usciva l’omonimo album d’esordio della band

La creazione dell’album

A metà del 1983 gli Smiths iniziarono i preparativi per registrare il loro primo album, che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi The Hand That Rocks The Cradle. Venne scelto Troy Tate (ex chitarrista dei Teardrop Explodes) come produttore per le sessioni che vennero fatte agli Elephant Studios di Wapping a Londra. In un mese furono registrate 14 canzoni. Il caldo del seminterrato creò diversi problemi ambientali e rese difficile mantenere gli strumenti accordati. Il produttore John Porter accettò di registrare nuovamente l’album per migliorare il lavoro finale ma il risultato non entusiasmò del tutto la band. Dopo aver ascoltato il mix definitivo dell'album, Morrissey disse che l'album "non era abbastanza buono". Ma a causa del costo già sborsato di 6mila sterline "hanno detto che deve essere pubblicato, non si può tornare indietro”. L’uscita del disco fu anticipata dal singolo What Difference Does It Make?, pubblicato il 16 gennaio 1984, che raggiunse il numero 12 nella UK Singles Chart.

La copertina e la track list

La cover dell’album è stata ideata da Morrissey. Presenta una foto di Joe Dallessandro, attore e modello americano, in un fotogramma estratto dal film Flash, diretto da Paul Morrissey nel 1968 e prodotto da Andy Warhol. La fotografia di Morrissey sulla copertina interna della carta originale è stata scattata a uno dei primi concerti londinesi di Romi Mori. Tutti i credits riportano che i testi sono scritti da Morrissey e la musica composta da Marr. Le tracce del disco sono: Reel Around the Fountain, You've Got Everything Now, Miserable Lie, Pretty Girls Make Graves, The Hand That Rocks the Cradle, Still Ill, Hand in Glove, What Difference Does It Make?, I Don't Owe You Anything e Suffer Little Children. La canzone This Charming Man non è apparsa nell'edizione originale dell'LP nel Regno Unito ma è inserita come prima canzone sul lato B dell'edizione originale dell'LP statunitense (quindi come sesta traccia), edito da Sire Records. La prima uscita su cd in Uk nel 1986 non includeva la canzone, mentre tutte le riedizioni su cd nel Regno Unito dal 1993 in poi l’hanno inserita (invece è presente in tutte le versioni su cd negli Usa).