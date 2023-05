The Smiths, è morto il bassista Andy Rourke. Aveva 59 anni

Andy Rourke era nato a Manchester nel 1964 e, prima di entrare a far parte degli Smiths , aveva suonato la chitarra e il basso in diversi gruppi rock, tra cui i Freak Party. Ma è il suo ingresso negli Smiths, che ha segnato un punto di svolta nella sua vita: lo storico gruppo, è diventata una delle più importanti band alternative rock , in grado di esercitare una grande influenza nello sviluppo della musica di quel genere degli anni successivi. Considerato infatti uno dei gruppi “guitar pop” più importanti di sempre, Andy Rourke vi rimase fino allo scioglimento nel 1987 . Queste, le parole sui social del collega e amico d’infanzia Johnny Marr , che accompagnano una foto in bianco e nero del giovane Rourke: «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga lotta con il cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un'anima bella e gentile da tutti coloro che lo conoscevano, e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo il rispetto della privacy in questo triste momento».

La carriera

Andy Rourke, assieme a Morrissey e Mike Joyce, nel 1982 aveva fondato la storica band degli Smiths. Il bassista britannico, ha suonato in tutti e quattro gli album pubblicati in studio dalla band britannica The Smiths, ovvero l’omonimo The Smiths del 1984, Meat is Murder del 1985, The Queen Is Dead del 1986, Strangeways, e Here We Come del 1987. Dopo lo scioglimento degli Smiths, Andy Rourke ha inoltre collaborato con Sinead O’ Connor, Ian Brow e i Pretenders.