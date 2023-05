Addio a Gordon Lightfoot, leggenda della musica folk

E' morto a 84 anni Gordon Lightfoot, cantautore folk canadese. Autore di successi come "For Lovin' Me" e "Early Morning Rain", quest'ultima tra fli altri da Elvis Presley e Bob Dylan

Il musicista canadese Gordon Lightfoot, una delle leggende folk del Paese, è morto all'età' di 84 anni in un ospedale di Toronto. A dare la notizia il suo addetto stampa. Ad aprile Lightfoot aveva cancellato i concerti previsti per quest'anno a causa di problemi di salute, anche se non aveva fornito dettagli sulle sue condizioni.

L’un de nos plus grands auteurs-compositeurs-interprètes nous a quittés. Gordon Lightfoot a su immortaliser l’esprit de notre pays dans sa musique et, ce faisant, a contribué au paysage sonore du Canada. Que sa musique inspire des générations et que son héritage se perpétue. À sa…

Chi era Gordon Lightfoot

Lightfoot ha pubblicato il suo primo album, "Lightfoot!", nel 1966 dopo aver lavorato negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed essersi fatto una reputazione come autore di canzoni. L'album, che lo ha fatto conoscere sia in Canada che negli Stati Uniti, contiene alcune delle sue canzoni più popolari, tra cui "For Lovin' Me" e "Early Morning Rain", interpretata tra gli altri da Presley e Dylan. Dylan, amico dell'artista canadese da quasi 60 anni, ha detto di Lightfoot: "Ogni volta che ascolto una sua canzone, vorrei che durasse per sempre". Negli anni Ottanta, dopo anni di abuso di alcol e una condanna per guida in stato di ebbrezza, Ligthfoot cambia stile di vita e rilancia la sua carriera con l'album "Salute". Il suo ultimo album, il ventunesimo, e' stato "Beginnings" nel 2021.