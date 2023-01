Sanremo 2023, Shari con Egoista. Il testo della canzone

All’anagrafe Shari Noioso, Shari è una delle esordienti che solcano il palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023 ( qui trovate tutte le news ). Classe 2002, nata a Monfalcone è stata una degli artisti scelti da Salmo per i feat. del suo album Flop insieme a Marracash, Gué Pequeno e Noyz Narcos.

SHARI, SONORITà SOUL A SANREMO

approfondimento

Sanremo 2023, tutto quello che sappiamo finora: dalle date ai cantanti

Inizia presto a muovere i suoi passi nella musica Shari, quando appena tredicenne partecipa nel 2015 al talent show Tu sì que vales. La giovane artista porta sul palco la sua interpretazione di The sound of Silence di Simon & Garfunkel, inserito poi nel suo primo EP. Il suo ultimo brano Testamento (La resa dei conti) è entrato a far parte della colonna sonora di Gomorra 5.