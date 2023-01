Sanremo 2023, i Modà con Lasciami. Il testo della canzone

Dopo dieci anni i Modà tornano all’Ariston con il brano Lasciami che esplora una sfera più intima della band mantenendo il loro stile per non deludere i fan affezionati. Un bacio può salvare la vita e far superare un momento drammatico della vita. “Canto il mio male oscuro” ha dichiarato il frontman Kekko Silvestre che ha vissuto sulla sua pelle la sensazione di incertezza e panico per il futuro.

“Da anni avevo attacchi di panico prima dei concerti, ma sono andato avanti negando, mostrandomi forte anche per il senso di responsabilità verso la mia famiglia e i miei genitori. Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te.” ha raccontato Silvestre al Corriere della Sera che ha ricordato anche il periodo del lockdown con forte amarezza e dolore.

Il Festival di Sanremo 2023 ( qui trovate tutte le news ) segna per i Modà un’occasione per rinascere e tornare a cantare e suonare davanti al grande pubblico.

Il testo di Lasciami

Lasciami è un brano scritto da F. Silvestre ed E. Palmosi che in un primo momento sembra raccontare una storia d’amore, ma in realtà al centro c’è il tema della depressione come ha confermato la stessa band di Kekko Silvestre.

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

